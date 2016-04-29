Киев, 29 апреля, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко уволил Георгия Туку с поста главы Луганской областной военно-гражданской администрации — ведомства, которое контролирует «украинскую» часть Луганщины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

Вместе с тем, Тука получил пост в правительстве Украины — он назначен заместителем министра по вопросам «оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц».

Напомним, Тука возглавил ЛОВГА 22 июля 2015 года. До этого руководил волонтерской организацией «Народный тыл», принимал участие в запуске скандального сайта «Миротворец». Чиновник резко, часто нецензурно критиковал действия России, ДНР и ЛНР в Донбассе. Комментариев относительно его перехода в правительство пока не последовало.

Взамен Кабинет министров Украины и президент Порошенко одобрили назначение новым главой ЛОВГА депутата Верховной рады от фракции «БПП» Юрия Гарбуза. Соответствующий указ уже подписан и Гарбуз приступил в исполнению своих обязанностей. В Раде он был заместителем председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.