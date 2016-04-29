Вашингтон, 29 апреля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Принятое в октябре 2015 года решение Минфина США о приостановке на полгода действия санкций в отношении предприятий белорусского госконцерна «Белнефтехим» продлено ещё на полгода, сообщает американское министерство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Санкции в отношении белорусского госконцерна и его предприятий не были отменены, но существенно ограничены. Решение Минфина США касалось самого «Белнефтехима», его представительства в США, а также таких госпредприятий, как «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом». Указанным предприятиям было разрешено совершать сделки на сумму 10 (десять) тысяч долларов США без отчёта перед Госдепом и проверки Минфина США.

Согласно очередному решению, до октября включительно продлевается мораторий на применение санкций (действующих почти 10 лет) и, одновременно, увеличена сумма транзакций до $50 тыс. При этом визовые санкции в отношении Александра Лукашенко и других физлиц, представляющих его «режим», сохраняются.

Реакция руководства постветской республики на данное решение пока не обнародована. Однако незадолго до этого решения глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в скором времени дипотношения между постсоветской республикой и США можно будет осуществлять при помощи посольств (по инициативе официального Минска уровень дипотношений был понижен в 2008 году).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2015 года Вашингтон приостановил действие некоторых санкций в отношении предприятий белорусского госконцерна «Белнефтехим». В ноябре Минск посетила делегация Госдепа США на уровне помощников помощников руководителя ведомства.

«У Белоруссии с западным миром, с США наметился некий позитив», — заявил 30 марта Александр Лукашенко в ходе переговоров с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером. «Мы готовы сотрудничать с США, — заявил Лукашенко. — И не только потому, что это глобальная империя мировая, ведущее государство мира, с которым сотрудничают все. Ещё и потому, что это у нас никогда не вызывало аллергии».