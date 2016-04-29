Владикавказ, 29 апреля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Сотрудники управления МВД России по городу Владикавказу раскрыли убийство, совершенное в феврале 2016 года в столице Северной Осетии. Как сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM, полицейским удалось задержать находящегося в федеральном розыске подозреваемого в расстреле жителя республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказали в полиции Владикавказа, на глазах десятка очевидцев, в числе которых были и дети, злоумышленник произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия по автомобилю «Ниссан-Кашкай» и быстро скрылся с места совершения преступления. От полученных ранений водитель автомашины скончался в больнице. Позже было установлено, что погибший 34-летний житель республики был трижды судим и освободился из мест лишения свободы незадолго до своей гибели. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс.

«После совершенного преступления подозреваемый в его совершении тщательно заметал следы. Выехал за пределы республики, сменил место жительства, ни с кем не выходил на контакт, а также перепродал автомобиль, на котором ему удалось скрыться», — пояснил начальник УМВД России по городу Владикавказу Аслан Гадзаов.

Стрелявшим оказался 30-летний мужчина, зарегистрированный в городе Беслане. При задержании он выпрыгнул на ходу из автомобиля и попытался скрыться, подавшись в бега по полю. Но, не успев пробежать и ста метров, был схвачен оперативниками. Задержанный уже признался в содеянном преступлении, выдал орудие убийства, а также пояснил свой поступок личной неприязнью к убитому гражданину. Ход расследования преступления взят под контроль главой МВД по РСО-Алания Михаилом Скоковым.

Как сообщалоИА REGNUM, в марте текущего года, в административном центре Пригородного района житель города Владикавказа в ходе ссоры расстрелял из автоматического оружия двух родных братьев. Преступление было совершено в Октябрьском сельском поселении. Полицейским удалось оперативно задержать стрелка. По неофициальной информации, он задолжал убитым 200 тысяч рублей, по этой причине и произошел конфликт между жителями Северной Осетии.