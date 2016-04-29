Москва, 29 апреля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Украинская диверсантка и депутат Верховной рады Надежда Савченко, осужденная в Российской Федерации на 22 года тюрьмы, заполнила заявления, необходимые для ее выдачи на Украину. Об этом сегодня, 29 апреля, написал в своем Facebook один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

Кровавый отпечаток

Он рассказал, что помог Савченко заполнить заявления, необходимые для передачи её на Украину по конвенции.

«Тщательно выбирали формулировки. От ряда предложенных в образцах заявлений формулировок Надежда отказалась, заменила своими. Все заявления составлены на имя директора ФСИН Корниенко», — написал Полозов.

По его словам, Савченко заполнила биографическую справку, согласие на отбывание наказания на Украине, а также ряд опросников. При этом Савченко категорически отказалась признать себя виновной.

Теперь сроки освобождения Савченко зависят от решения российских властей, считает адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко осуждена Донецким городским судом Ростовской области на 22 года тюрьмы и штраф в 30 тысяч рублей. Она признана виновной в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Конелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы Российской Федерации.

Министерство юстиции Украины направило официальный запрос в Минюст РФ с просьбой экстрадировать Савченко на Украину для отбывания наказания. Если Савченко попадет на Украину, то она ни минуты не пробудет в тюрьме, так как украинские власти не считают её виновной.

Минюст РФ принял к рассмотрению украинский запрос, но подчеркнул, что решение об экстрадиции принимает российский суд.