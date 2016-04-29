Донецк, 29 апреля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Со второго квартала 2016 года в ДНР поднимут зарплаты бюджетникам и пенсии. Об этом сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«Мы будем и дальше потихоньку повышать оплату труда жителям ДНР. Повышение уровня жизни населения является нашей основной задачей», — заверил Захарченко.

При этом глава ДНР затруднился назвать размер повышения соцвыплат.

«Повышение пенсий, по нашим подсчетам, должно состояться во втором квартале 2016 года. Тогда мы сможем понять, насколько нам удастся повысить пенсионные выплаты. И этот процесс будет продолжен», — рассказал Захарченко.

Напомним, 28 апреля в Министерстве финансов ДНР сообщили об увеличении заработных плат работникам бюджетной сферы на 5%. Соответствующее решение принял глава республики, оно вступит в силу с начала второго квартала 2016 года.