Чебоксары, 29 апреля, 2016, 23:04 — ИА Регнум. День государственных символов в Чувашии в этом году, несущем дополнительную смысловую нагрузку в связи с 80-летием со дня рождения автора государственного герба и флага республики Элли Юрьева, был отмечен массой мероприятий с участием экспертного сообщества и дистанционно — первыми лицами республики. Можно сказать, что для властей день национальных символов прошёл незаметно, а с учётом рабочего графика главы Чувашии — вызывающе незаметно: Михаил Игнатьев ограничился традиционным официальным поздравлением. Изучение сайтов республиканских органов власти показало, что несколько министерств откликнулось на государственный праздник рядом собственных мероприятий, и только глава Минздрава нашла время, чтобы посетить выставку работ Элли Юрьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отдавая дань памяти выдающемуся деятелю Чувашии, министр Алла Самойлова продемонстрировала государственную и гражданскую позицию.

cap.ru Глава Минздрава Алла Самойлова

Примечательно, что в поздравлении Михаила Игнатьева в честь Дня государственных символов Чувашии подчёркивается, что «отношение к символам республики — это отношение к самой республике». «Национальная символика играет особую роль в формировании патриотических чувств. Сегодня наша основная задача — воспитывать у подрастающего поколения бережное отношение к государственной символике, уважение к родной республике, стране», — говорится в поздравлении.

Правильные слова на бумаге. На деле в День государственных символов Михаил Игнатьев уехал осматривать поля в Чебоксарском и Цивильском районах, также было заявлено его участие в мероприятии в честь Дня пожарной охраны России, которое отмечается 30 апреля.

Что касается правительства, то, пролистывая сайты министерств, можно узнать, что в Минфине подвели итоги детского конкурса рисунков «Я рисую государственные символы моей республики», в Госслужбе по тарифам организовали выставку «День государственных символов Чувашской Республики». Минкультуры, составившее план мероприятий по празднованию 80-летия Элли Юрьева, опубликовало релизы своих подведомственных учреждений.

Настоящее гражданское неравнодушие проявила глава Минздрава Алла Самойлова, видимо, по зову сердца и порыву души отдавая дань памяти выдающемуся уроженцу Чувашии, Народному художнику республики, Почётному гражданину города Чебоксары Элли Юрьев. Как сказано в пресс-релизе, 29 апреля министр посетила выставку работ народного художника Чувашии и мэтра геральдики Элли Юрьева, организованную в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ) в рамках Недели государственных символов. Алла Самойлова также ознакомилась с картинами художника, созданными по мотивам бессмертной поэмы Константина Иванова «Нарспи». Подробности не сообщаются, но, очевидно, порыв-поступок министра здравоохранения оценит не только медицинская общественность, но и вся культурная элита региона.

Примечательно, что сегодня в этом же музее побывал другой министр — и.о. главы Минкультуры Константин Яковлев, который встретился с коллективом ЧГХМ. Судя по релизу, единственный, чей «большой вклад» был отмечен министром на встрече, стал директор музея Геннадий Козлов — ему же и вручили минкультовскую Почётную грамоту. Ни слова — о Дне государственных символов, что может говорить о безразличном отношении одного из ответственных за масштаб празднования.

Отметим, что Дню государственных символов Чувашии в самой Чувашии был посвящен ряд и мелкокалиберных (уроки, викторины, познавательные часы), и крупных мероприятий — выпуск электронного издания в Национальном музее, посвящённого художественно-поэтическим образам чувашской государственности в творчестве Элли Юрьева, круглый стол в Государственном историческом архиве Чувашской Республики, в работе которого участвовали эксперты в области геральдики Российской Федерации.

Странным образом избежали участия в этих серьёзных мероприятиях в период предвыборной кампании лидеры партий и самые известные участники праймериз «Единой России». Хотя ещё совсем недавно некоторые из них позировали в Цивильске даже возле монументального изваяния — раскидистого дуба с замысловатой геральдикой на постаменте.

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Напомним, талантливый художник Элли Юрьев является одним из создателей государственных символов Чувашской Республики, которые олицетворяют многовековую историю чувашского народа, богатство и своеобразие его культуры, единство представителей всех национальностей и вероисповеданий, живущих в Чувашской Республике в мире и согласии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День государственных символов Чувашии отмечается c 2004 года. Дата 29 апреля выбрана не случайно — в этот день в 1992 году Верховным Советом Чувашии были приняты постановления о Государственном гимне, гербе и флаге Чувашской Республики. Автором государственного флага и герба является Элли Юрьев. В основу гимна Чувашии положена песня «Тăван çĕршыв» (Родная страна), музыку которой написал Герман Лебедев, слова — Илья Тукташ.

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