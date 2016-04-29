Донецк, 29 апреля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко инициирует возбуждение уголовного дела в отношении президента Украины Петра Порошенко за развязывание войны в Донбассе. Об этом Захарченко заявил сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции в Донецке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я буду ходатайствовать перед Министерством госбезопасности и Генпрокуратурой ДНР об открытии уголовного дела против президента Украины Порошенко. Все, кто виновен в развязывании войны на Донбассе — пускай получат по заслугам», — сказал Захарченко.

Он также отметил необходимость открытия уголовных дел в отношении секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

В свою очередь командующий оперативным командованием «Донецк» Минобороны ДНР Денис Синенков назвал «враньем» заявление президента Порошенко об очередях добровольцев в контрактную украинскую армию.

«Слова Порошенко, что стоит целая очередь добровольцев — банальное вранье. Большая часть украинцев считает своим долгом уклониться от военной службы», — считает Синенков. По его словам, украинцы не хотят служить даже в элитных подразделениях ВСУ. Поэтому в армию набирают под страхом уголовной ответственности даже абсолютно непригодных к службе людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине, в свою очередь, пытаются организовать дела против самого Захарченко. Однако в марте замгенерального прокурора Украины — главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что к главам ДНР и ЛНР невозможно применить механизм заочного осуждения из-за недостатков в украинском законодательстве.

«Верховная рада предусмотрела, что заочное осуждение может быть применено в случае подтверждения пребывания граждан за пределами территории Украины. Ну, если мы признаем, что отдельные районы Донбасса находятся за пределами территории Украины, тем самым мы признаем их», — отметил Матиос.