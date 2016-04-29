Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Лидер музыкальной группы «Алиса» Константин Кинчев попал в один из госпиталей Санкт-Петербурга с инфарктом. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь группы «Алиса» Александр Панфилов.

alisa.net Константин Кинчев

Ближайшие концерты группы отменены из-за состояния здоровья Кинчева. Рок-группа должна была выступать в Екатеринбурге 6 мая и в Израиле 14 мая. На 1 июля был запланирован концерт «Алисы» в Санкт-Петербурге.

Панфилов не стал сообщать, в каком госпитале находится Кинчев, чтобы «не травмировать артиста».

Группа «Алиса» появилась в 1983 году в Ленинграде, Кинчев вошел в её состав в 1984 году.