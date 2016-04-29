Волгоград, 29 апреля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Волгограде под колесами иномарки оказался ребенок. Травмы, которые получила шестилетняя девочка, оказались несовместимы с жизнью. Дошкольница скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Трагедия произошла сегодня, 29 апреля, в 16:40 в Краснооктябрьском районе областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fred PO Самокат

Девочка каталась на самокате недалеко от нового микрорайона «Мишино» у дома по улице Новоремесленной. Автомобиль «Хендэ» ехал со стороны улицы Кузнецова. Водитель двигался на высокой скорости и сбил ребенка.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают дорожная полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.