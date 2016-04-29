Донецк, 29 апреля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко обвинил сотрудников Службы безопасности Украины в подготовке в отношении него покушения. Об этом Захарченко заявил сегодня, 29 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

obozrevatel.ua СБУ

«Это были действующие сотрудники СБУ», — рассказал Захарченко.

При этом глава ДНР высоко оценил профессионализм сотрудников Министерства государственной безопасности ДНР по выявлению и задержанию подозреваемых в покушении на его жизнь.

«Финальная стадия операции закончена. Планировался подрыв меня и кортежа на Пасху. Могу сказать, что МГБ отработало на пять баллов. Определили место, арестовали», — заверил Захарченко.

Он считает, что покушение готовилось и в отношении других чиновников ДНР. Захарченко также обвинил СБУ в организации DDos-атак на ведущие информационные ресурсы ДНР.

«Это все наши пиарщики из СБУ. Ведь это была не одна атака, такой силы ДАН не знал с момента открытия», — уверяет Захарченко.

Приказ на физическое уничтожение глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого отдал лично президент Украины Петр Порошенко, сообщает, в свою очередь, МГБ ДНР.

«Президентом Порошенко отдан приказ на уничтожение лидеров ДНР и ЛНР», — говорится в заявлении.

МГБ ДНР возбудило уголовное дело по статьям 322 УК ДНР «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» и 256 УК ДНР «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля сотрудники МГБ ДНР предотвратили покушение на главу республики Захарченко. По данным МГБ, группа украинских силовиков планировала устранить главу республики в стрелковом комплексе «Артемида» (Донецк).

«Установлен план действий террористов: привести в действие взрывное устройство в стрелковом комплексе «Артемида» города Донецка при очередном его посещении главой ДНР Александром Захарченко», — сообщает ведомство.