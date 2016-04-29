Ставрополь, 29 апреля, 2016, 18:40 — ИА Регнум.



Ессентуки. Грязелечебница им. Семашко. 1941 год

Концепция медицинского кластера в регионе Кавказских минеральных вод будет внесена в правительство РФ уже в середине мая. Об этом речь шла на заседании проектного офиса по этой теме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минкавказа РФ.

Заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов отметил, что необходимо проработать этапность реализации проекта и тщательнее рассчитать начальные этапы с точки зрения финансирования. Надо подумать над повышением рентабельности модели расходования денежных средств.

Предполагается, что на начальном этапе будут запущены только якорные объекты медкластера. По мере увеличения потока медицинских туристов и роста популярности услуг медкластера будут вводиться дополнительные мощности.

Байсултанов поручил подготовить итоговую версию концепции медицинского кластера к окончанию майских праздников, чтобы в мае представить документ в правительство РФ. Проект обсудят на заседании специальной технической группы с участием представителей федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, лечебно-оздоровительный кластер планируется создать на базе Кавминвод. Его основой станет многофункциональный медицинский центр, работа которого направлена на оказание медицинской помощи, реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также услуг по туристическому обслуживанию. Предположительно Центр будет оказывать медпомощь сразу по нескольким медицинским профилям.

На создание медкластера на Кавминводах из федерального бюджета будет выделено свыше 40 млрд рублей. Реализацией проекта займется ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», задачей которой станет также привлечение частных инвестиций в реализацию масштабного проекта.