Севастополь, 29 апреля, 2016, 18:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 22 ребёнка из Севастополя «застряли» из-за того, что билеты для них были забронированы на несуществующий рейс. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло связался с главой Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и попросил разобраться в ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя 29 апреля.

pulkovoairport.ru Аэропорт в Санкт-Петербурге

Как отмечают в правительстве города, участники студии «Гран-при» вместе с сопровождающими взрослыми отправились в поездку в частном порядке и уже с самого начала столкнулись с проблемами.

«В симферопольском аэропорту, для того, чтобы улететь на самолёте, на который были забронированы билеты, им пришлось оставить денежный залог: билеты оказались не оплачены, но авиаперевозчик предположил, что безналичная оплата не успела поступить, и предложил совершить перелёт, оставив в залог 40 тысяч рублей. А прибыв в аэропорт северной столицы для полёта домой, севастопольцы узнали, что забронированные ими билеты не оплачены, к тому же рейса, на котором они планировали вернуться в Крым, не существует. Средств на приобретение других авиабилетов у этой группы нет, как и на гостиницу. Билетов на Симферополь на ближайшие дни также нет», — сообщает пресс-служба.

Сергей Меняйло связался с главой Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и попросил разобраться в ситуации. Уточняется, что всех ребят временно разместили в гостинице.

«Наших не бросим! Поможем вернуться. Сейчас всех подняли на ноги, чтобы разобраться в ситуации и вернуть эту группу домой. Но урок для всех будет», — цитирует пресс-служба правительства слова Сергея Меняйло.

Губернатор также сообщил, что в настоящее время организована работа по выяснению всех обстоятельств и действий по организации этой частной поездки: через кого билеты бронировали и покупали, как проходила оплата.