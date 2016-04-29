Стокгольм, 29 апреля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) распорядился убрать информацию о запрете определённых флагов на конкурсе Евровидение. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает испанский телеканал TVE.

euroinvision.ru Под запретом

Сообщается, что EBU распорядился убрать с сайтов Globe Arena, на которой в Стокгольме будет проходить конкурс, и агентства по продаже билетов AXS информацию о запрещенных флагах.

Уточняется, что в ближайшее время на этих сайтах, а также на сайте Eurovision. tv будет размещен правильный текст по запрещенной на конкурсе символике. Опубликованный ранее текст EBU назвал предварительным, и его публикация не предполагалась.

Напомним. ранее появилась информация, что организаторы Евровидения запретили проносить на конкурс флаги различных непризнанных государственных образований или просто отдельных регионов государств. Под запрет попали флаги Косово, Крыма, Палестины, Страны Басков и других.

Быстрее всех отреагировали в Стране Басков. Там указали, что их символика официальная, так как Страна Басков является автономным сообществом Испанского королевства.