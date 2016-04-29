Порошенко уволил начальника СВР Украины
Киев, 29 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку главу Службы внешней разведки Викторя Гвоздя. Соответствующий документ опубликован сегодня, 29 апреля, на официальном сайте президента Украины.
«Освободить Гвоздя Виктора Ивановича от должности председателя Службы внешней разведки Украины», — сказано в распоряжении Порошенко.
Про Гвоздя известно, что СВР Украины он руководит с 2014 года.
Напомним, ранее Порошенко отправил в отставку командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Сергея Гайдука. Он был уволен в связи с недостатками в исполнении своих служебных обязанностей и низким авторитетом на флоте.
Стоит отметить, что Порошенко начал последовательно отстранять от должностей тех, кто был поставлен исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым в 2014 году.