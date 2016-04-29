Киев, 29 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку главу Службы внешней разведки Викторя Гвоздя. Соответствующий документ опубликован сегодня, 29 апреля, на официальном сайте президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

«Освободить Гвоздя Виктора Ивановича от должности председателя Службы внешней разведки Украины», — сказано в распоряжении Порошенко.

Про Гвоздя известно, что СВР Украины он руководит с 2014 года.

Напомним, ранее Порошенко отправил в отставку командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Сергея Гайдука. Он был уволен в связи с недостатками в исполнении своих служебных обязанностей и низким авторитетом на флоте.

Стоит отметить, что Порошенко начал последовательно отстранять от должностей тех, кто был поставлен исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым в 2014 году.