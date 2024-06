Стокгольм, 29 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Организаторы музыкального конкурса Евровидение опубликовали требования к флагам и баннерам, которые можно будет проносить зрителям на соревнования. Требования опубликованы сегодня, 29 апреля, на официальном сайте конкурса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под одну гребёнку

Организаторы разрешили проносить флаги 42 стран-участниц конкурса, а также флаги стран, которые недавно присоединились к конкурсу, в частности Турции, Португалии и Румынии. Также разрешена демонстрация флагов других стран, но при условии, что они входят в Организацию Объединенных Наций.

Категорические запрещены местные, региональные или провинциальные флаги; флаги содержащие коммерческие сообщения; флаги, которые содержат или подразумевают вопросы политического или религиозного характера, в частности, флаги спорных территорий, флаги на иных, кроме английского, языках.

В качестве запрещенных флагов организаторы приводят флаги Косово, Нагорного Карабаха, Страны Басков, Палестины, Северного Кипра, Приднестровья, ДНР, Крыма (изображены флаг Крыма и флаг Меджлиса), а также «Исламского государства».

В Стране Басков уже возмутились, что их флаг приравняли к флагу ИГ.

Напомним, Евровидение-2016 пройдет в Стокгольме (Швеция) с 10 по 14 мая. Россию на конкурсе представляет исполнитель Сергей Лазарев с песней You Are the Only One.