Липецк, 29 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Липецкой области за год заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в 1,5 раза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Липецка, об этом на заседании городской антинаркотической комиссии рассказала главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Людмила Кириллова.

IES Ben al Jatib Символ борьбы со СПИДом

По словам Кирилловой, в Липецке в 1,8 раза уменьшилась регистрация впервые выявленных ВИЧ-позитивных граждан. Почти 78% носителей опасного вируса — мужчины трудоспособного возраста. Заболеваемость в возрастной группе 15−25 лет по региону сократилась на 45%. Профилактика ВИЧ среди беременных женщин позволила предотвратить инфицирование 183 детей.

Липецкая область остается в числе регионов с низким уровнем распространения заболеваемости ВИЧ. Однако крайне негативное влияние на эпидемиологическую ситуацию оказывают миграционные процессы — в частности, нелегальная миграция. Заражение в основном по-прежнему происходит через шприц. Более 70% ВИЧ-инфицированных — наркозависимые.

С начала года полицейскими города пресечено 150 наркопреступлений, из которых 63 — тяжкой и особо тяжкой категории, каждое третье совершено в крупном размере. Из незаконного оборота изъято 3,8 кг запрещенных веществ.

В настоящий момент в регионе отмечено снижение динамики наркопотребления и смертей от передозировки наркотиками. Однако липчане стали чаще погибать от болезней, спровоцированных алкогольной зависимостью и употреблением спиртного. Только за первый квартал 2016 года было зарегистрировано около 250 правонарушений, связанных с незаконной продажей алкоголя.

По мнению главы Липецка Сергея Иванова, необходимо уделять больше внимания профилактике на предприятиях и в организациях. Современный уровень развития медицины позволяет выявить алкоголизм и наркозависимость на ранних стадиях среди персонала, например, во время медосвидетельствования, при приеме на работу. «Безусловно, особое внимание следует уделять профилактике, организации диагностики. Вместе с тем, алкоголизм и наркомания — диагнозы не только медицинские, но и социальные. Поэтому мы должны подразумевать и четко построенное межведомственное взаимодействие. Необходимо общими усилиями не только пресекать случаи распространения и употребления наркотиков, но и создавать условия, в которых человек не захочет менять реальную жизнь на существование в состоянии дурмана», — отметил глава Иванов.