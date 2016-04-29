Копенгаген, 29 апреля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен одобрил новую объединенную политику Евросоюза в Арктике. Как сообщает сегодня, 28 апреля, газета The Copenhagen Post, согласно министру, европейское видение Арктики во многом соответствует позиции королевства Дания (в том числе Гренландии и Фарерских островов). Экономическое и устойчивое развитие, исследования окружающей среды и изменения климата — те направления, по которым датчане давно ведут работу.

U.S. Geological Survey Европейские корабли в арктике

«В политической программе (ЕС — прим. ИА REGNUM ) также делается акцент на другом ключевом для Дании моменте: использовании телекоммуникационной инфраструктуры и спутников, которые необходимы для безопасных морских и воздушных перевозок, исследований и повышения качества интернета в небольших прибрежных поселениях», — отмечает министр. «Естественно, мы с радостью окажем помощь Европейской комиссии при воплощении ее политики в конкретные действия, проекты и инвестиции на территории Арктики», — добавил он.

По словам Кристиана Йенсена, для Датского королевства особенно важен тот факт, что ЕС «входит» в Арктику, уважая при этом сложившиеся региональные структуры, права коренного населения, а также стремление сторон к сохранению наименьшего конфликтного потенциала региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Еврокомиссия и глава европейской дипломатии Федерика Могерини одобрили концепцию интегрированной арктической политики Евросоюза. Согласно документу, ключевые направления деятельности ЕС в регионе — борьба с изменением климата, защита окружающей среды, устойчивое развитие и международное сотрудничество.

О необходимости создания такого документа в 2014 году заявили Европейский парламент и Совет. Это позволит проводить слаженную арктическую политику объединенной Европы, а также обеспечить необходимое финансирование, аргументировали парламентарии.

Напомним также, Евросоюз с 2008-го года претендует на статус наблюдателя в Арктическом совете. Противники предоставления такого статуса отмечают: три из восьми стран-участников Совета (Финляндия, Швеция, Дания) входят в ЕС. При этом, ранее, к примеру, в Финляндии открыто заявляли, что именно их страна должна стать проводником общеевропейской политики в Арктике.