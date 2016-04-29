Ярославль, 29 апреля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. 28 апреля в Ярославле сгорел дом известной градозащитницы Светланы Колесниковой, активно выступавшей в защиту Петропавловского парка от застройки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото Ольги Мазановой Дом Светланы Колесниковой после пожара

Пожар начался примерно в 18.00, когда Светлана с супругом находились на родительском собрании в школе. Дома в это время находился их 11-летний сын. Мальчик сообщил родителям о произошедшем и успел покинуть горящий дом.

Светлана с мужем приехали домой примерно в 18.30. Женщина дважды забегала в горящее строение, чтобы спасти хоть какие-то документы.

«Пожарные приехали где-то в 18.45, без воды, заполнялись на колонке. Дом сильно пострадал от огня и не пригоден для проживания. Также сгорел навес, гараж. Но мы никуда отсюда не уедем — здесь у нас хозяйство, куры, собака. Будем восстанавливать дом. Он, кстати, был 1897 года постройки», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Колесникова.

Градозащитница уверена: ее дом сгорел неслучайно, причиной пожара стал поджог. Она считает, что это чья-то месть за ее деятельность по защите Петропавловского парка.

«Очевидец рассказал, что начало гореть со стороны железной дороги. Причем дом занялся очень быстро. Слишком быстро. Но я как раз накануне привела двор в идеальный порядок, у меня там даже травы не было. Видимо, чем-то полили. Я не могу расценить случившееся иначе, как месть за мою общественную деятельность», — объяснила Светлана Колесникова.

Она сообщила, что, по ее сведениям, Росимущество намерено расторгнуть договор аренды Петропавловского парка с ООО «Гилси».

«Нам удалось добиться этого. У меня есть письмо Росимущества о поручении расторгнуть договор аренды парка. Как мне пояснили в ведомстве, этот договор был очень пространным и, по сути, не обязывал арендатора ни к каким конкретным действиям», — отметила Светлана Колесникова.