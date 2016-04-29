Севастополь, 29 апреля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Хоккейная команда Черноморского флота была представлена 29 апреля в ледовом дворце Севастопольского президентского кадетского училища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Хоккеисты (фрагмент). Александр Дейнека. 1960

В церемонии представления хоккейной команды, которая получила название «Черноморец», принял участие командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Он поздравил флотских спортсменов с историческим событием, вручил спортсменам комплекты новой официальной формы команды и провел первое вбрасывание шайбы.

Планируется, что команда, сформированная из военнослужащих Черноморского флота, уже 5 и 6 мая проведет свои первые отборочные матчи в рамках Ночной хоккейной лиги в Сочи.