Стокгольм, 29 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованное накануне в шведской газете Dagens Nyheter, вызвало общественный резонанс и волну возмущения в Швеции. Как пишет сегодня, 29 апреля, издание The Local, политики просят Россию пояснить, какие ответные российские меры министр имел в виду, отвечая на вопрос о возможном вступлении Швеции в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По мнению ответственной за внешнюю политику в Умеренной партии Карин Энстрём, руководству Швеции следует вызвать посла России для дачи объяснений. «Тут возникает много вопросов, поэтому, я думаю, важно, чтобы министр иностранных дел вызвал посла РФ для объяснений, что Россия и министр иностранных дел России имели в виду», — прокомментировала Энстрём.

«В тот же момент как он (Сергей Лавров — прим. ИА REGNUM ) говорит, что каждая страна имеет право сама выбирать, читателю дают понять, что со стороны России последует жесткая реакция. В связи с этим важно говорить с Россией напрямую, и не допускать такого диалога прежде всего в средствах массовой информации», — считает шведский политик, бывший министр обороны.

Европарламентарий от Швеции Ларс Адактуссон, член христианских демократов прокомментировал высказывания Сергея Лаврова в Твиттере. Как и ряд пользователей шведского сегмента интернета, политик уверен, что позиция России, озвученная Сергеем Лавровым, «хорошо показывает, почему Швеция должна присоединиться к НАТО».

Напомним, согласно последним результатам опроса, проведенным в сентябре 2015 года, 41% шведов высказалось за присоединение к альянсу, 39% против, 20% воздержалось.

Отметим также, что ранее Швеция уже вызывала российского посла Виктора Татаринцева, чтобы тот прояснил позицию Москвы по вопросу возможного вступления Швеции в НАТО. Поводом стало заявление официального представителя МИД Марии Захаровой, которая в сентябре прошлого года в ходе брифинга заявила, что «присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу имело бы военно-политические и внешнеполитические последствия, которые потребовали бы необходимых ответных шагов с российской стороны». Детали разговора дипломатов не сообщались, однако позже глава шведского МИД Маргот Вальстрём пояснила: «Мы четко дали понять, что угрозы со стороны России неприемлемы».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 апреля, в интервью шведской газете Dagens Nyheter министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России придется принять ответные «военно-технические меры», если ныне внеблоковая Швеция присоединится к Североатлантическому альянсу. «Если Швеция решит вступить в НАТО, у нас не появится мыслей, что шведы решат на нас нападать. Это я могу сразу сказать. Но поскольку шведская военная инфраструктура в той ситуации будет уже подчиняться верховному главнокомандованию НАТО, то, конечно, мы на наших северных рубежах будем вынуждены принять необходимые военно-технические меры, исходя из того, что по ту сторону границы находится военно-политический блок, который считает Россию угрозой и хочет ее всячески сдерживать», — заявил глава российского МИД.

Читайте также: «Вступление в НАТО Швеции будет означать конец «старого мира»«

Лавров: Россия примет меры в случае вступления Швеции в НАТО