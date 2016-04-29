Астана, 29 апреля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В Алма-Ате завершился процесс по делу пилота авиакомпании Air Astana Романа Быкова, который был задержан в аэропорту южной столицы Казахстана с наркотиками.

Carlos Gracia Марихуана

Напомним, инцидент произошел 3 марта. Во время ожидания багажа служебная собака, обученная для поиска наркотиков, остановилась возле летчика. В кармане его плаща был обнаружен прозрачный пакетик с веществом зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана.

Следы марихуаны были обнаружены и в крови 39-летнего Быкова. Он признал, что употреблял наркотик перед рейсом из Москвы. Выяснилось, что он является наркозависимым уже несколько лет.

Следует отметить, что на борту самолета «Эйрбас-320», которым управлял Быков, находилось 82 пассажира. В авиакомпании «Эйр Астана» на следующий день после инцидента сообщили, что Роман Быков более не является сотрудником авиакомпании. Он был уволен сразу же как стало известно о его задержании с наркотиками.

«В авиакомпании существует нулевая терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков. Авиакомпания регулярно проводит тестирование экипажа на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ методом произвольной выборки. Роман Быков на сегодняшний день не является пилотом авиакомпании, так как сразу после выявления данного факта он был уволен», — сообщили тогда в пресс-службе авиакомпании.

Командиру экипажа Быкову были предъявлены обвинения по нескольким статьям — «Незаконное перемещение через государственную границу Казахстана наркотического средства», «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотического средства марихуаны в небольшом размере без цели сбыта», а также «За управление воздушным судном в состоянии наркотического опьянения». Однако сам Быков отрицал, что управлял самолетом в состоянии наркотического обвинения. По его словам, он принимал наркотики за неделю до ареста.

В своем последнем слове летчик раскаялся в содеянном, заявив, что только он и его семья стали жертвами пагубного пристрастия.

«Я хочу сказать, что не причинил никому вреда, никакого материального ущерба. В результате пострадал только я сам и моя семья. Я потерял высокооплачиваемую работу. Я налетал 9 тысяч часов с 1992 года, без единого инцидента, и даже без единой грубой посадки. Как профессионал, я бы не позволил себе управлять воздушным судном в состоянии наркотического опьянения, я сам нахожусь в самолете, и не буду подвергать свою жизнь риску, у меня есть семья, которую я очень люблю. Я не согласен с доводами нарколога, я не управлял самолетом в состоянии наркотического опьянения. Приношу свои извинения всем, и в первую очередь, моему отцу», — заявил Быков на суде.

Старший прокурор авиационной транспортной прокуратуры города Алма-Аты Гульмира Сембаева попросила суд назначить Быкову наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

«Считаю вину подсудимого доказанной. По предъявленным статьям прошу окончательно назначить подсудимому два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, лишить права управлять воздушным судном сроком на два года. Взыскать с подсудимого судебные издержки», — заявила гособвинитель.

Сам же Быков попросил назначить ему минимальное наказание. Однако суд принял решение, соответствующее требованию прокурора. Пилот авиакомпании был взят под стражу в зале суда.