Пермь, 29 апреля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В Перми из бюджета готовы были выделить 1 млн 283 тыс. рублей на грандиозный фейерверк в честь Дня Победы. На участие в конкурсе заявлялись две компании: московское ОАО «Пиро-Росс» и пермское АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». МАУ «Агентство социокультурных проектов». победу одержали пермяки. По данным сайта zakupki.gov.ru, они предложили организовать салют за 1 млн 230 тыс. рублей, а москвичи — за 1 млн 280 тыс. рублей, передает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

davno.ru Советский плакат

Согласно техзаданию, фейерверк начнется в 23:00 местного времени (21:00 мск). Его продолжительность составит не менее 10 минут. Салют прогремит с места, где находится расформированная военная часть «Красные казармы» (участок, ограниченный улицами Чернышевского, Героев Хасана, Льва Шатрова, Красные казармы). Высота залпов будет достигать от 150 до 400 метров.