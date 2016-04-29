Севастополь, 29 апреля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Власти Москвы и Севастополя запустили общероссийскую акцию «Нахимовская ленточка». Эмблемой акции стала бело-голубая ленточка, как на медали П.С.Нахимова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Севастополя

«Первыми участниками акции «Нахимовская ленточка» стали 40 юных москвичей. В ближайшее время их ожидает увлекательная поездка в Севастополь. Проект уникальный, которому пророчат большое будущее. На очереди — школьники Санкт-Петербурга и других городов России», — рассказал вице-губернатор Севастополя Александр Решетников.

«Нахимовскую ленточку» поддержали севастопольские землячества Москвы и Санкт-Петербурга, а также Общественный фонд содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи.

«Эмблемой акции стала бело-голубая ленточка, как на медали Нахимова. Мы очень рассчитываем, что она станет таким же популярным символом, как георгиевская ленточка.

«Нахимовская ленточка» символизирует не только связь времен, но и связь Севастополя с другими российскими городами», — отметил руководитель представительства правительства Севастополя Игорь Чекулаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 22 апреля стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». К 9 Мая волонтеры раздадут 250 тыс. ленточек.