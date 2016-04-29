Ставрополь, 29 апреля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае во время шествия в честь 71 годовщины Победы планируется провести без атрибутики партий под Знаменами Победы. К этому призвал все политические силы края глава региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

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Отметим, что мероприятия в честь Дня Победы на Ставрополье уже идут: это адресные поздравления ветеранов, концерты, авто — велопробеги, Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», выставки детских рисунков и творческих работ, тематических газет и плакатов, вечера фронтовых песен, песенные флешмобы, конкурсы стихов, кинопоказы и спортивные праздники.

Приводятся в порядок места воинских захоронений, появились часовые посты у мемориалов боевой славы в городах и райцентрах края. Все эти мероприятия продолжатся вплоть до 9 мая.

6 мая в Ставрополе состоится торжественное открытие аллеи Городов-Героев у мемориала «Вечная Слава», а после состоится городское торжественное собрание, посвященное 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая состоятся возложения цветов ко всем мемориалам, братским могилам, почетным захоронениям и памятникам героям Победы. На мемориалах состоятся торжественные митинги и линейки. В Ставрополе пройдут мото‑ и велопробеги.

На центральных площадях городов пройдут военные парады, после которых в пройдут колонны «Бессмертного полка» в рамках Всероссийской патриотической акции. Участники шествия возложат цветы к мемориалу «Вечная Слава».

После этого во всех городах и райцентрах состоятся концертные программы, выставки, праздничные программы, будут работать полевые кухни.

А вечером в Ставрополе пройдет праздничный гала-концерт «Победный май» с выступлением Вики Цыгановой и праздничные фейерверки.