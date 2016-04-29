Симферополь, 29 апреля, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Средняя сумма взятки в Крыму составляет 100 тыс. рублей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Советский плакат Смерть взятке. 1923

В первом квартале 2016 года прокуратура Крыма выявила 317 правонарушений антикоррупционного законодательства, причем треть таких нарушений касается наличия коррупциогенных факторов в различных нормативных правовых актах и их проектах.

Что касается собственно коррупционных преступлений, то, по данным прокуроров, с начала года по таким фактам на территории Республики Крым возбуждено 51 уголовное дело, причем треть таких преступлений совершались в крупном и особо крупном размере.

В пример наиболее громких из таких дел в прокуратуре приводят дела в отношении начальника отдела МО МВД «Джанкойский», главного специалиста отдела министерства здравоохранения, заведующего отделом Крымсельхознадзора, начальника управления администрации г. Керчи, начальника терротдела Ространснадзора, начальника УФМС в Киевском районе г. Симферополя.

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Наибольшая сумма взятки, зафиксированная следователями в этом году, составила 640 тыс. рублей — именно столько получила сотрудник республиканского министерства здравоохранения за помощь в заключении госконтракта, а вот средняя сумма взятки сегодня в Крыму составляет 100 тыс. рублей.