Красноярск, 29 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Красноярский Театр юного зрителя привез с фестиваля «Арлекин» три крупные награды за спектакль «Алиsа». На церемонии награждения XIII фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», которая прошла в Санкт-Петербурге, лауреатами были объявлены режиссер-художник спектакля Даниил Ахмедов за «лучшее художественное оформление спектакля; художник-постановщик и композитор спектакля Евгения Терехина за «лучшую работу композитора». Также театру достался диплом и серебряная статуэтка «Арлекин» в качестве специальной премии «За весомый вклад в развитие детского театра России».

liceum9itforhomework.nethouse.ru Спектакль «Алиsа» Даниила Ахмедова. ТЮЗ в Красноярске

Как рассказала в интервью ИА REGNUM заведующая литературной частью театра Оксана Батуева, добиться победы ТЮЗу удалось благодаря смелому экспериментированию. «Что касается специального приза, то его помогла завоевать активность нашего театра, склонность к экспериментам, желание развиваться, потому что это награда за яркие спектакли, новаторские постановки, за социальные и социально-творческие проекты. Например, нами реализован ряд проектов с участием детей-инвалидов», — сказала она.

По словам Батуевой, театр постоянно ищет новые формы взаимодействия с публикой и, прежде всего, с молодежью. «Думаю жюри оценило и развитие педагогики, то, что у нас постоянно проходят театральные экскурсии, театральные уроки. Мы постоянно придумываем новые формы вроде читок пьес или литературных чтений», — отметила она.

Говоря о наградах спектакля «Алиsa», Батуева подчеркнула, что его успеху способствовал сработавшийся коллектив авторов. «Что касается самой «Алиsы» и ее участия в конкурсной программе фестиваля «Арлекин», то, конечно, к успеху ее привел талант создателей спектакля — художника Даниила Ахмедова, композитора Евгении Терехиной. Такое у нас замечательное творческое трио во главе с режиссером Романом Феодори», — сообщила собеседница.

Напомним, что в текущем году на фестивале «Золотая маска» этот красноярский спектакль уже получил специальную премию, как «яркий образец спектакля-феерии».