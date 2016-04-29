Ярославль, 29 апреля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Сергей Ястребов представил декларацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Информация об этом размещена на личном сайте Сергея Ястребова.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов

За минувший год губернатор заработал 3 миллиона 133 тысячи 487 рублей. Имеет в собственности два земельных участка (2259 и 1420 квадратных метров) и жилой дом площадью 262 кв. м. В пользовании у губернатора находится квартира площадью 94,6 квадратных метра, место на автостоянке площадью 36,4 квадратных метра и земельный участок площадью 1500 квадратных метра. Из транспортных средств в собственности Сергея Ястребова указаны автомобиль Land Rover Defender, мотовездеход «РМ 500» и снегоход «Тайга Барс 850».

В 2014 году доход главы региона был ниже, и составил 2 миллиона 932 тысячи рублей. Изменений имущественного характера за год не произошло.

Супруга главы региона за 2015 год заработала 3 миллиона 604 тысячи рублей. В её собственности находится квартира площадью 94,6 квадратных метра, земельный участок площадью 4000 квадратных метров, и место на автостоянке площадью 36,4 квадратных метра. Транспортными средствами жена губернатора не владеет. За 2014 год супруга Сергея Ястребова заработала 2 миллиона 490 тысяч рублей, изменений имущественного характера, за минувший год так же не произошло. В 2013 году в собственности первой леди области находился автомобиль BMW 318.