Пермь, 29 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Перми в День Победы впервые в рамках парада состоится показ военной техники с участием БТР, а особыми участниками шествия станут моряки Балтийского флота. Знаменную группу, как и в 2015 году, составят курсанты Кремлевского полка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы. 2015

Отдельным событием в очередной раз станет колонна «Бессмертного полка». Для удобства зрителей будет организована прямая трансляция торжественного прохождения войск и шествия участников колонны на экраны у Пермского академического Театра-Театра.

Праздничные мероприятия 9 мая, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 10:00 местного времени (08:00 мск) и завершатся в 23:00 большим фейерверком. Слоган этого года — «Победа всегда за нами!». Торжества начнутся на Октябрьской площади, главными гостями праздника традиционно станут ветераны Великой Отечественной войны. Ожидается около 500 ветеранов с сопровождающими лицами.

По данным Пермского отделения ПФР, в Прикамье проживает более 1,3 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны.