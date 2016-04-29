Лето в Красноярске пройдет под визг газонокосилок и электропил
Красноярск, 29 апреля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Красноярское предприятие «Управление зеленого строительства» объявило о закупке услуг по текущему содержанию объектов озеленения и благоустройства города в 2016 году. Услуги закупаются у единственного поставщика по соответствующему типу торгов без проведения конкурсных процедур.
Согласно информации портала госзакупок, этим единственным поставщиком является ООО «Зеленые кварталы». Работы по контракту должны проводиться с апреля до конца декабря, а его стоимость составляет 17,7 млн рублей.
За эти деньги красноярцев ждет очистка тротуаров, стрижка газонов, посадка цветников и уход за ними, устройство и уход за фигурами вертикального озеленения, содержание урн, обрезка деревьев и стрижка кустарников.
Однако экологи считают, что Красноярск получит не озеленение, а нечто прямо противоположное.
В беседе с ИА REGNUM руководитель организации «Живой город» Анастасия Заступенко сообщила, что исполнители работ больше заняты уничтожением зеленых насаждений, чем их защитой и приумножением. «К сожалению, в Красноярске понятие «благоустройство» больше связано с укладкой брусчатки, асфальта, или установкой заборов, чем с озеленением. И даже когда речь о зеленых насаждениях, в основном — опять же все уходит на разные виды подрезки, которую и так ослабленные неблагоприятными городскими условиями деревья просто не могут пережить и массово гибнут», — сказала она.
По мнению собеседницы ИА REGNUM, ценность деревьев и травы для городской среды и жителей не осознается ни чиновниками, ни многими горожанами. «Ценность дерева в городе по-прежнему не осознается большинством людей, поэтому деревья с такой легкостью отдаются в жертву любой другой цели — от парковки до очередного ларька. Что касается стрижки газонов — это тоже очень сложное агротехническое мероприятие, и выполненное непрофессионалами, не там и не тогда, когда нужно, оно приводит к гибели газона и началу эрозии почвы», — подчеркнула она.