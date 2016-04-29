Красноярск, 29 апреля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Красноярское предприятие «Управление зеленого строительства» объявило о закупке услуг по текущему содержанию объектов озеленения и благоустройства города в 2016 году. Услуги закупаются у единственного поставщика по соответствующему типу торгов без проведения конкурсных процедур.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев

Согласно информации портала госзакупок, этим единственным поставщиком является ООО «Зеленые кварталы». Работы по контракту должны проводиться с апреля до конца декабря, а его стоимость составляет 17,7 млн рублей.

За эти деньги красноярцев ждет очистка тротуаров, стрижка газонов, посадка цветников и уход за ними, устройство и уход за фигурами вертикального озеленения, содержание урн, обрезка деревьев и стрижка кустарников.

Однако экологи считают, что Красноярск получит не озеленение, а нечто прямо противоположное.

В беседе с ИА REGNUM руководитель организации «Живой город» Анастасия Заступенко сообщила, что исполнители работ больше заняты уничтожением зеленых насаждений, чем их защитой и приумножением. «К сожалению, в Красноярске понятие «благоустройство» больше связано с укладкой брусчатки, асфальта, или установкой заборов, чем с озеленением. И даже когда речь о зеленых насаждениях, в основном — опять же все уходит на разные виды подрезки, которую и так ослабленные неблагоприятными городскими условиями деревья просто не могут пережить и массово гибнут», — сказала она.

По мнению собеседницы ИА REGNUM, ценность деревьев и травы для городской среды и жителей не осознается ни чиновниками, ни многими горожанами. «Ценность дерева в городе по-прежнему не осознается большинством людей, поэтому деревья с такой легкостью отдаются в жертву любой другой цели — от парковки до очередного ларька. Что касается стрижки газонов — это тоже очень сложное агротехническое мероприятие, и выполненное непрофессионалами, не там и не тогда, когда нужно, оно приводит к гибели газона и началу эрозии почвы», — подчеркнула она.