Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив», который состоится на ростовском стадионе «Олимп-2», вновь пройдет при полном аншлаге. Увидеть воочию «волшебство Бердыева», как называют домашние матчи желто-синих, пожелали тысячи футбольных фанатов. Болельщики раскупили билеты на игру за несколько часов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

vk.com/fcrostov Футбольные фанаты

Накануне старта продаж пресс-служба ФК «Ростов» объявила о предпринимаемых мерах. Так, например, решено было продавать билеты общей квоты исключительно в салонах связи «Евросеть» и с помощью сервиса онлайн-продаж. «Живых» билетов в кассе стадиона не было.

Во избежание перепродаж билетов и спекуляции один человек мог приобрести только четыре входных флаера.

Добавим, что билеты, купленные онлайн, у перекупщиков приобретать не стоит. На матч между «Ростовом» и «Зенитом» несколько человек не смогли попасть, так как штрих-код оказался не действующим.

Ранее по теме: «Ростов» — «Спартак»: Предстоящая игра вновь вызвала ажиотаж — билетов нет