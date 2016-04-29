Орел, 29 апреля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Генеральный директор орловского завода «Дормаш» Вячеслав Гудков, который подозревается следователями в злоупотреблении полномочиями, останется под подпиской о невыезде. 29 апреля Орловский областной суд отказал в удовлетворении требования прокуратуры о заключении Гудкова под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

orel-dormash.ru Бульдозер, изготовленный на орловском заводе «Дормаш»

Апелляцию прокуратура подала на решение Заводского районного суда, который и отпустил Гудкова под подписку.

Вячеслав Гудков обвиняется органами следствия в том, что с 1 января 2014 года по 15 апреля 2014 года умышленно не уплатил ГУ УПФР в Орле и Орловском районе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на сумму более 10 млн рублей. Деньги, как считает следствие, он израсходовал на свои цели.

В суде представитель прокуратуры просила отменить постановление райсуда и избрать в отношении Гудкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, взять под стражу в зале суда. По мнению прокурора, Гудков, продолжая исполнять свои должностные обязанности, может уничтожить доказательства — документы о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО, скрыться от следствия либо иным путем воспрепятствовать производству предварительного следствия. Адвокат Гудкова настаивала, что пенсионные взносы, о которых идет речь в постановлении о возбуждении уголовного дела, оплачены еще в 2014 году, и на 25 апреля 2014 года имелась их переплата в размере 83 рублей 49 копеек. Кроме того, она указала, что все документы по финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Дормаш» правоохранительными органами были получены еще в 2014 году. 19 апреля этого года следователи провели обыск и изъяли документы из кабинета Гудкова, бухгалтерии ЗАО «Дормаш», юридического отдела, из цехов и т.д.

Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства следствия и оставил без изменения постановление Заводского районного суда Орла от 22 апреля, которым было отказано в избрании в отношении гендиректора ЗАО «Дормаш» меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее следственными органами в отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело о задержке заработной платы — в течение многих месяцев зарплату на заводе выплачивали лишь частично. Часть долга — 75 млн рублей — была погашена.

Сложности с выплатой заработной платы на заводе, который является одним из крупнейших предприятий региона и входит в список системообразующих предприятий региона, начались еще год назад. В июне (тогда долг по зарплате составлял 11 млн рублей) рабочие направили письмо в адрес областных властей и прокурора региона. В письме сообщалось, что на предприятии сложилась кризисная ситуация: рабочие по два — три месяца не получают зарплату, коллектив завода находится на грани срыва…»., 25 июня рабочие провели акцию протеста у входа на территорию предприятия. Тогда же, летом 2015 года, власти обещали «принять все меры», чтобы не допустить банкротства предприятия.

Между тем, на днях стало известно об интересе к заводу «Дормаш» со стороны белорусских промышленников: представители холдинга «Амкодор» заявили о возможности производственной кооперации.