Псков, 29 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Прямой пассажирский поезд в Санкт-Петербург отправился сегодня, 29 апреля, из Пскова после двухлетнего перерыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, поезд будет курсировать ежедневно.

Цитата из к/ф «Прибытие поезда» Реж. Огюст Люмьер, Луи Люмьер. 1895. Франция Поезд

Время в пути составит 4 часа 10 минут. Состав будет отправляться из Пскова в 6:56, делать три остановки в пути в Плюссе, Стругах Красных и Луге, и прибывать в Санкт-Петербург в 11:05. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 17:25 и прибывать в Псков в 21:37.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов отметил, что ранее «складывался некий парадокс». «Между Псковом и Санкт-Петербургом мы имеем насыщенное автобусное движение, имеем даже авиационное сообщение (два раза в неделю летает наш самолет), а железнодорожного сообщения не было», — отметил он.

Вместимость поезда составляет 380 человек, в вагонах имеются туалеты и автоматы по продаже напитков. По словам генерального директора ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталия Григорьева, в четвертом квартале этого года компания планирует организовать продажу билетов на поезд через интернет, а также с мобильных устройств.

В настоящее время идёт синхронизация псковских городских автобусных маршрутов с движением поезда. «Расписание составлено таким образом, чтобы к отправлению поезда можно было доехать на городском автобусе из любого микрорайона Пскова», — пояснили в пресс-службе администрации региона.