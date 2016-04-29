Пермь, 29 апреля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В Перми директор ООО «Евродорострой» Амазасп Абрамян и начальник юридического отдела этой организации Павел Ухтинский взависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий» и частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 апреля в СУ СКР по Прикмью.

Цитата из к/ф «Фантомас». Реж. Андре Юнебель. 1964. Франция — Италия В тюрьму!

По данным следствия, 11 февраля 2015 года в Ленинском районе города Перми Абрамян через Ухтинского передал сотруднику налоговой инспекции взятку в сумме 2 млн рублей за изменение результатов проверки, выявившей в деятельности организации нарушения налогового законодательства. Сотрудница налоговой инспекции оперативно проинформировала правоохранительные органы о даче взятки. в результатеАбрамян и Ухтинский были задержаны.

Учрежденное Абрамяном ООО «Евродорстрой» завышало налоговые вычеты. Среди партнеров этой компании оказались фирмы-однодневки, записанные на подставных лиц. Экспертиза показала, что подписи в некоторых договорах выполнены одной группой почерка, например, с помощью копирования на просвет. Согласно фиктивным документам «Евродорстрой» получал от партнеров песок, гравий, асфальто-бетонную смесь и другие материалы. По акту проверки компании доначислено к уплате НДС 27,4 млн рублей и пени на 3,5 млн рублей. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.

Приговором суда Абрамяну назначено наказание в виде штрафа в размере 50 млн рублей, Ухтинскому — в размере 19 млн рублей в доход государства.

По данным УМВД по Пермском краю, в 2015 году средний размер дачи взятки в 2015 году составил 64 тыс. рублей, переданной — 101,8 тыс. рублей. За год выявлено 212 фактов взяточничества: 55 случаев получения, 149 — дачи взятки и 8 фактов посредничества.