Белгород, 29 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Белгородской области может появиться специальная программа для психологической поддержки школьников, которым предстоит сдавать Единый государственный экзамен. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, спикер регионального парламента Василий Потрясаев на очередном заседании Общественного Совета при департаменте образования предложил создать специальную группу психологов для подготовки такой программы.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Василий Потрясаев отметил, что совершенствование комплекса мер по усилению контроля на ЕГЭ негативно влияет на психику школьников, что сказывается на самочувствии, настроении и результате самого экзамена. Он предложил разработать программу, реализация которой поспособствует снятию эмоционального напряжения на экзамене. Спикер облдумы считает, что начинать работать с детьми в этом направлении нужно не накануне экзамена, а с момента начала обучения в первом классе.

По словам первой заместительницы начальника департамента образования Белгородской области — начальника управления общего, дошкольного и дополнительного образования Ольги Медведевой, уже состоялись муниципальные родительские собрания, главной задачей которых было помочь каждому родителю выпускника понять процедуру проведения ЕГЭ. 14 апреля на базе БГТУ им. В. Г. Шухова прошла акция «100 баллов для Победы» — встреча выпускников 2016 года с выпускниками прошлых лет, которые получили 100 баллов за ЕГЭ, а также с учителями, подготовившими таких выпускников.

Также Медведева отчиталась, как департамент образования обучает лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ. «На сегодняшний день эта работа завершена. В полном объеме обучены организаторы и руководители ППЭ, эксперты, общественные наблюдатели. Все они протестированы на предмет знания своих функций. Обучение экспертов осуществлено с учетом особенностей каждого предмета. Председатели всех предметных комиссий, а это остепененные представители наших вузов, прошли обучение в Федеральном институте педагогических измерений», — рассказала она.

На заседании также отмечалось, что департамент образования на базе Белгородского института развития образования запустил новый региональный проект дистанционного образования «Репетитор онлайн», который предназначен для подготовки выпускников к итоговой аттестации.