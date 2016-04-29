Минск, 29 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию украинского кризиса по итогам заседания, состоявшегося 29 апреля в Минске, договорилась о временном прекращении огня «с наступлением Пасхи и Майских праздников». Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

По словам Сайдика, данное решение поддержали представители и новых властей Украины, и Донецкой и Луганской народных республик. Спецпредставитель ОБСЕ назвал время наступления режима полного прекращения огня — оно наступит в субботу 30 апреля в 00 часов 00 минут.

Контактная группа, сообщил Сайдик, обязалась следить за соблюдением режима прекращения огня и фиксировать его нарушения. Также были рассмотрены другие вопросы, которые участники минских встреч обсуждают с лета 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшегося 20 апреля заседания Контактной группы по урегулированию украинского кризиса Мартин Сайдик констатировал эскалацию насилия, отметив: «К сожалению, опять были задействованы тяжелые вооружения, в том числе артиллерия и миномёты». Он констатировали резкий рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе «с января, особенно с момента последней встречи 6 апреля — их число достигло 4,7 тысячи нарушений в одни сутки», сделав вывод: «Это просто страшно».