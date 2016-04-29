Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. По крайней мере, именно фотография народного избранника расположена в самом верху информационных листовок, которые сейчас раздают местным жителям. Рядом также запечатлен и глава Петроградского района Юрий Гладунов. Опрошенные ИА REGNUM наблюдатели полагают, что таким образом политики решили прибавить себе популярности.

ИА REGNUM Плакат с анонсом «Бессмертного полка» в Петроградском районе

Председатель совета Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков напомнил, что подобные скандальные истории происходят в Петербурге не впервые. «Это делается, скорее всего, из каких-то персональных амбиций конкретных чиновников. День Победы 9 мая, люди собираются вместе независимо от партийной принадлежности, от того, функционеры они или сантехники. Для «Бессмертного полка важно, чтобы в колонне был между людьми знак равенства», — сказал он.

Он уверен, что никакие «полки районного масштаба» не сумеют дезавуировать значимость акции, которая состоится 9 мая на Невском проспекте. Лапенков добавил, что в 2014 и 2015 годах шествия в северной столице были одними из самых масштабных в стране. «Было здорово. Историческая фотография на Невском обошла весь мир, мне ее присылают из разных уголков планеты, она стала своеобразной визитной карточкой всего движения. Для чего отдельные люди делают на этом фоне какую-то свою историю, мне не понятно. Из вредности? Это глупость просто и, мне кажется, личные амбиции. Тем более в этом году выборы», — подчеркнул Лапенков.

Действительно, выборы в городской ЗакС и Государственную думу назначены на 18 сентября. Политолог Александр Конфисахор убежден, что приглашать людей выйти с «мини-полком» 5 мая — это лишь политическая технология и лишний повод для пиара.

«Те, кто это делают, поступают неумно. 9 мая — очень сложный день, нельзя на этом мероприятии пиариться. Это некорректно, некрасиво, не делает чести устроителям. Тем более, звать людей в какой-то другой день, кроме Дня Победы», — считает Конфисахор.

Он настроен менее оптимистично: по мнению политолога, подобные технологии могут дискредитировать все движение, а люди, которые в них участвуют, могут почувствовать себя обманутыми.

Напомним, «Бессмертный полк» — это массовая акция, которая проходит в День Победы на улицах российских городов. Граждане идут колонной с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, работавших в тылу или попавших в блокаду. В прошлом году в Петербурге в акции поучаствовали около 400 тыс. человек.