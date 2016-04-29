Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Запуск космодрома «Восточный» — огромный шаг в развитии ракетно-космической сферы России и показатель того, что Россия движется вперед, вопреки трудностям. Об этом сегодня, 29 апреля, президент Владимир Путин заявил на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин

Напомним, 28 апреля с нового космодрома был осуществлен первый космический старт.

«Дорого яичко ко Христову дню», — с улыбкой сказал президент про успешный старт, напомнив, что на днях будет отмечаться православная Пасха.

«Это действительно большой шаг вперёд. Дело не в самом пуске, а в том, что мы запустили новый космодром. Вот это сам по себе огромный шаг в развитии ракетно-космической сферы нашей страны», — сказал глава государства.

«Несмотря ни на какие внешние попытки ограничений, несмотря на известные известные экономические сложности, на финансовые и бюджетные ограничения, Россия движется уверенно вперед и реализует все свои намеченные планы», — продолжил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что космодром «Восточный» это не только место, где осуществляется пуск ракет, а это «высокотехнологичная сфера деятельности в самом прямом смысле этого слова».

«Космодром, действительно, у нас один из самых лучших в мире, потому что мы учли всё, что в мире делается в этой сфере. Он компактный, небольшой и очень высокотехнологичный. Надеюсь, мы осуществим все, что там запланировано», — заявил Владимир Путин.

Он уточнил, что на следующем этапе с нового космодрома будут запускаться ракеты тяжелого и сверхтяжелого класса, «которые будут предназначены для исследования Луны и планет Солнечной системы». Также планируются пилотируемые запуски с «Восточного».

Для России, как ведущей космической державы, недопустимо было не иметь собственного космодрома с широкими возможностями.

На том же заседании спикер Госдумы предложил назвать космодром «Восточный» именем Юрия Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками связи со второй попытки была успешно запущена утром 28 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области. За первым запуском с нового космодрома наблюдал президент России Владимир Путин. Космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») были выведены на расчетную орбиту.