Ярославль, 29 апреля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. 2 мая в Ярославле состоится акция «Помним», посвященная памяти о трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM организатор акции Игорь Черанёв.

Акция носит всероссийский характер и проходит при поддержке движения «Антимайдан». Дань памяти погибшим 2 мая в Одессе отдадут жители Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Саратова, Краснодара, Ульяновска, Севастополя, Новосибирска, Барнаула, Симферополя, Екатеринбурга и других городов. Организаторы утверждают, что география акции будет расширяться.

В акции примут участие различные общественные организации, в том числе Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».

В Ярославле акция состоится в 11.00 у памятника Некрасову на Волжской набережной.

«Мероприятие проходит впервые и, надеюсь, станет традиционным. Формат акции — пикет продолжительностью 30 минут, согласованное количество участников — до 15 человек. Мы выразим скорбь о жертвах трагических событий в Одессе, создадим памятную инсталляцию из горящих свечей в знак солидарности с патриотами русского мира, в том числе на Украине», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Черанёв.