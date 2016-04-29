Калуга, 29 апреля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Калужской области, на треть за последние три года снизилось количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и на четверть уменьшилось количество безнадзорных детей, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM, по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

Маленькие Шарманщики (фрагмент). Константин Маковский. 1868

Так, в регионе наблюдается положительная динамика по уменьшению количества женщин, сомневающихся в необходимости рождения ребенка или намеренных отказаться от новорожденного ребенка. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась до 2,5% от общего количества детского населения.

По ряду важнейших показателей продолжился рост рождаемости, увеличилась доля детей, родившихся третьими или последующими. Если в 2009 году она составляла 10,7%, то в 2015 году — 16,5%. Выплаты из областного бюджета получили 63,6 тысячи семей на 66,4 тысячи детей, их общая сумма превысила один млрд. рублей.

В 2015 году Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержан новый региональный социальный проект по развитию комплексной реабилитации детей-инвалидов. На его осуществление будет израсходовано около 29,5 млн. рублей. Это создаст условия для системных изменений в комплексной реабилитации детей-инвалидов области.

По мнению заместителя губернатора области Александра Авдеева в непростых экономических условиях поддержка социальных программ, направленных на укрепление здоровья детей, семейных ценностей, духовное и физическое развитие подрастающего поколения в регионе будет продолжена.