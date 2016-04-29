Орел, 29 апреля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Житель Орла погиб при попытке самостоятельно собрать фейерверк ЧП произошло вечером 28 апреля, во дворе частного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

publicdomainpictures.net Фейерверк

По предварительным данным, 56-летний мужчина жил вместе с семьей — супругой и сыном — в своем доме. Ранее работал мастером в строительных бригадах. По мнению следователей, его смерть вряд ли была суицидом — таких мыслей он не высказывал. Однако своему сыну он говорил, что может самостоятельно собрать из имеющихся у него материалов фейерверк — к праздникам.

Взрыв произошел как раз в тот момент, когда взрывчатое вещество находилось в руках у мужчины. Сейчас следователи устанавливают, какое именно вещество использовал погибший и его массу.

По результатам проверки по факту смерти мужчины будет принято процессуальное решение, выделенные материалы по незаконному приобретению и хранению взрывчатого вещества будут переданы в органы полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле прошлого года, также незадолго до майских праздников, взрыв произошел в Орле на складе пиротехники. В результате взрыва погибли два человека — директор фирмы, которой принадлежал склад, и его сын. 15 человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы. Взрывом уничтожено восемь жилых домов, более 120 получили различные повреждения. Также от взрыва пострадали здания школ №25, №14 и №2, а также здание детского сада №83.