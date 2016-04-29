Чебоксары, 29 апреля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В Чувашии на время майских праздников из-за высокой пожароопасности вводится режим повышенной готовности. Он будет действовать с 29 апреля по 10 мая. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 29 апреля, премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чувашии начинается пожароопасный сезон

Режим вводится «в целях обеспечения готовности органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период выходных и праздничных дней». Органами власти поручено организовать работу по подготовке сил и средств для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Аналогичное решение рекомендовано принять органам местного самоуправления.

Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров поясняет, что решение принято, «учитывая высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций» в период празднования Пасхи, 1 мая и Дня Победы. «Режим повышенной готовности вводится целях обеспечения готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Надеюсь, что работать в режиме чрезвычайной ситуации нам не придется, но готовыми надо быть ко всему» — отметил Вениамин Петров.

Руководитель ведомства также напомнил, что «высокая пожароопасность представляет собой одну из главных природных угроз предстоящего теплого периода». По его словам, в России ежегодный ущерб от природных пожаров оценивается примерно в 20 млрд рублей, при этом более 80% всех возгораний возникает по вине человека. Традиционно самым пожароопасным периодом весны является конец апреля и начало мая, когда зачастую осадков выпадает мало, почва быстро пересыхает, дополнительным фактором риска в этот период является сжигание сухой травы на полях и дачных участках.

«Важно помнить, что огонь в руках непрофессионалов превращается в разрушительную стихию. Даже небольшой порыв ветра уносит пламя за пределы намеченного участка для выжигания. Так возникают лесные и торфяные пожары, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики», — подчёркивает глава регионального ГКЧС.