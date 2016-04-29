Москва, 29 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. «Руководство страны уже много лет призывает бизнесменов вернуть активы под российскую юрисдикцию, но это, похоже, скорее, глас вопиющего в пустыне. На словах все поддерживают президента, но на деле все остается на кругу своя», — прокомментировал Владимир Прохватилов свою публикацию в газете «Версия» «Панамагейт «капиталиста-идеалиста»

Харменс Ван Рейн Рембрандт. Меняла

Статья посвящена появившейся в СМИ переписке основного владельца «Национальной резервной корпорации» Александра Лебедева со своими иностранными консультантами, в которой говорится об оптимизации налогов с использованием офшорных компаний известного бизнесмена. Как утверждает автор, проанализировавший эти документы и проведший собственное расследование, предприниматель до сих пор держит свои основные активы в зарубежных структурах.

«Офшоризация бизнеса, как ее ни критикуют и как от нее ни открещивается сам руководитель НРК, криминалом не является, — напоминает он, а вот уклонение от уплаты налогов — это международное преступление и смертельный удар по имиджу для любого предпринимателя».

В статье рассказывается о переписке, которая, согласно опубликованным копиям документов, могла вестись между консультантами как с самим руководителем НРК, так и с директорами его оффшорных подразделений. Среди этих консультантов называется, в частности, влиятельный французский лоббист и президент издательского дома Xorus Press Holding Фабьен Боссар. В СМИ попала копия его письма банкиру, в котором он, говоря о защите «наиболее уязвимых» лебедевских активов от возможных атак со стороны российских властей, предлагает самого себя в качестве миноритарного акционера в компаниях НРК. Юрист мотивирует это тем, что он «близок с демократической администрацией США, а также с французским правительством», поэтому ему будет довольно просто публично вмешаться, чтобы защитить инвестиции российского предпринимателя в случае атаки.

«Версия» также публикует переписку между юристами банкира, согласно которой Лебедев в 2013 году открыл в банке EFG в Цюрихе счет, который, как предполагает автор, не был зарегистрирован ни в одной налоговой службе. Все технические операции, необходимые для открытия швейцарского счета, как следует из переписки, осуществил персональный менеджер Лебедева Фиорентино Паренте, партнер аудиторской компании Maygold Ltd. из швейцарского города Цур.

В распоряжении газеты оказалась также копия договора на двух языках между «Национальной резервной корпорацией» и предположительно принадлежащим Лебедеву кипрским офшором Immortales International Inc. Согласно этому контракту, офшор взял взаймы пакет из 76 300 акций НРК стоимостью 1000 рублей каждая, причем всего лишь за 0.5 процента годовых. Через год многомиллионные суммы в виде дивидендов могли уйти на офшорные счета Лебедева, с которых в российскую казну не поступило никаких налогов. Спустя год НРК потребовала вернуть ценные бумаги, заплатив лишь… 379 115 рублей в качестве комиссии.

«После ознакомления с этими документами напрашивается вывод, что Александр Лебедев, много писавший о «Панамагейте» и публично осуждавший оффшорные схемы, сам может являться одним из его деятельных фигурантов», — считает Владимир Прохватилов. — Я полагаю, что государство после этих вскрытых фактов должно еще раз обратить внимание на офшоризацию российского бизнеса. Давно пора разобраться с политикой двойных стандартов — и не только в отношении Александра Лебедева. Страна не будет продвигаться по пути экономического развития, не модернизируется и не выйдет из кризиса, если не преодолеет очевидный всем разлад между словом и делом», — резюмирует политолог.