Москва, 29 апреля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В России за I квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года зафиксировано снижение показателя смертности населения на 4,3%. Показатель младенческой смертности снизился на 6,1%, сообщили в Минздраве РФ

Густав Климт. Жизнь и Смерть

В январе марте умерли 492 тыс. 857 человек, что на 14 тыс. 413 человек меньше, чем за аналогичный период 2015 года — 507 тыс. 270 человек.

Показатель смертности от туберкулеза снизился на 16,7% и составил за I квартал 2016 года 8,5 на 100 тыс. населения, от болезней системы кровообращения — на 8,6%, от новообразований — на 1,3%, от внешних причин — на 5,8%, от дорожно-транспортных происшествий — на 13,7%, от болезней органов дыхания — на 12,8%, от болезней органов пищеварения — на 3,6%.

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