Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Выполнение обязательств перед гражданами остается приоритетом российского государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

«Основной приоритет государства — это выполнение социальных обязательств перед гражданами», — заявил Путин. Он добавил, что это особенно важно в условиях непростой экономической ситуации.

Президент также отметил, что региональные бюджеты и развитие регионов — это основа стабильности страны и благополучия ее граждан.

«Нужно решать двуединую задачу — обеспечивать доходную часть бюджета и при этом сохранять стимул для роста экономики субъектов Федерации», — заявил Владимир Путин.

По мнению главы государства, на формирование подобных сбалансированных решений, которые учитывают интересы и Федерации, и регионов России, как раз и должна быть направлена деятельность Совета законодателей.

Читайте также: Минфин России подготовил шесть предложений по пенсионной реформе

Напомним, Минфин подготовил проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет, а также отказ от выплат работающим пенсионерам.