Ярославль, 29 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. На территории Верхневолжского государственного природного заказника Угличского района Ярославской области вырубили деревья, ущерб составил около 3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Факт незаконной вырубки выявила Угличская межрайонная прокуратура после обращения жителей.

Отделом дознания Угличского межрайонного отдела Министерства внутренних дел России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

После проверки по факту незаконной рубки сотрудники Угличского районного отдела полиции вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Угличская межрайонная прокуратура, в свою очередь, отменила решение как незаконное и необоснованное и направила в отдел дознания указание о возбуждении уголовного дела. Ход дознания по уголовному делу взят на контроль межрайонным прокурором.