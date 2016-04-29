Москва, 29 апреля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Понятие «права человека» подразумевает, что надо защищать всё. Независимо от того, с какой просьбой обратился человек, его права нужно защищать. В правах человека невозможно устраивать ранжир, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

getafirstlife.com Защита

«Чаще всего нарушатся права человека в уголовно-процессуальной системе и ЖКХ», — отметила Москалькова.