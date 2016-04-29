Самара, 29 апреля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. 29 апреля в микрорайоне Красный Пахарь на окраине Самары сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области провели спецоперацию, в ходе которой в нелегальном молельном доме задержаны 53 человека, всех их доставили в местный отдел полиции для установления личности и законности нахождения на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исламистские радикалы

По данным информационного агенства «Волга-ньюс», спецслужбы проверяли информацию о том, что в одном из домов микрорайона собирается секта салафитов, исповедующих достаточно радикальное направление ислама. Информация подтвердилась: на месте прямо в нелегальном молельном доме задержаны 53 человека, всех их доставили в в полицию. Кроме того, в доме также найдено 2 кг вещества, которое может оказаться взрывчаткой. На месте работают взрывотехники. Если вещество опасно, его ликвидируют там же.