Великий Новгород, 29 апреля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. На имя главного федерального инспектора (ГФИ) по Новгородской области Вадима Непряхина в региональную приёмную президента России поступило коллективное письмо тренеров и федерации гребного спорта области, авторы которого просят содействия «в разрешении вопроса, беспокоящего практически все спортивные школы нашей области». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 апреля, в пресс-службе Непряхина, письмо подписали более десяти тренеров Великого Новгорода.

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Их фамилии в аппарате ГФИ разглашать не стали со ссылкой на закон «О персональных данных», но отметили, что среди них — «известные не только в Новгородской области заслуженные люди».

Как отмечается в письме, из-за недостатка финансирования по государственным контрактам в апреле 2016 года резко снизилось число прежде бесплатных приемов у спортивного врача. «В городе и области занимаются более 5 тысяч спортсменов-разрядников, что предполагает более 10 тысяч обращений в год к спортивному врачу. В этом месяце (апреле) бесплатно по государственному контракту будут осмотрены лишь 180 человек. Остальным предложено выполнять приказ № 613н Минздравсоцразвития РФ за счет семейного бюджета, что не всем по карману, — сообщают авторы письма. — Сегодня нам совершенно не понятно, что ждет с 1 мая 2016 года спортсменов и спортивных врачей Новгородчины».

В пресс-службе ГФИ пояснили, что направили письмо губернатору Новгородской области Сергею Митину с просьбой поручить дать ответ заявителям и проинформировать о результатах рассмотрения приемную президента в Новгородской области.

Проблема находится на контроле у главного федерального инспектора по Новгородской области Вадима Непряхина.