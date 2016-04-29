Чебоксары, 29 апреля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии встал на сторону антимонопольщиков в деле против государственного предприятия республики «Чувашавтотранс», сообщил ИА REGNUM в УФАС. Суд подтвердил законность привлечения перевозчика к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, но при этом сократил размер назначенного штрафа в 10 раз, с 7,9 млн рублей до 724,5 тыс. рублей.

cap.ru В «Чувашавтотрансе»

Суд поддержал УФАС, но не согласился с размером штрафа, приняв во внимание смягчающие обстоятельства. Суд учёл имущественное и финансовое положение ответчика, а также то, что данное административное правонарушение совершено впервые. В результате размер штрафа снижен с 7 969 533 рублей до 724 503 рублей. «Суд назначил штраф ниже низшего предела санкции соответствующей статьи, как половину минимальной суммы штрафа, исчисленной антимонопольным органом», — уточняет заместитель руководителя УФАС Наталия Винокурова.

«Исходя из смысла административного законодательства, административное наказание не должно носить карательный характер, обременять правонарушителя в степени, явно противоречащей принципам и целям административного наказания. Суд считает, что указанная сумма штрафа, в данном конкретном случае является достаточной мерой, направленной на разъяснение предприятию противоправности его действий и на недопущение совершения аналогичных правонарушений в будущем», — говорится в решении Арбитражного суда Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтотранс» был привлечён к ответственности в 2014 году. Комиссия управления в июле признала предприятие нарушившим закон о защите конкуренции в связи с неправомерным осуществлением функций организатора-заказчика пассажирских перевозок. «В частности, предприятие организовывало работу перевозчиков на внеконкурсной основе и, не обладая правами на маршруты, самостоятельно привлекает перевозчиков», — поясняли тогда антимонопольщики.

Кроме того, УФАС признало незаконным соглашение Минтранса региона и «Чувашавтотранса» о предоставлении предприятию права организовывать работу перевозчиков на межмуниципальном автобусном маршруте «Анаткас-Марги-Чебоксары» (№233), а также на междугородных маршрутах «Чебоксары-Новочебоксарск» (№№266, 270, 332) и «Чебоксары-Ядрин» (№710). Согласно предписанию антимонопольного органа, министерству необходимо было прекратить соглашение и провести по данным маршрутам открытые конкурсы. «Чувашавтотранс» обязали расторгнуть договоры на услуги по выделению подвижного состава, заключенные с перевозчиками на вышеуказанных маршрутах.