Нальчик, 29 апреля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. До 2020 года на развитие курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии будет направлено шесть миллиардов рублей. Общий объем вложенных в развитие курорта инвестиций уже составил более одного миллиарда рублей, сообщил премьер-министр республики Алий Мусуков на заседании парламента Кабардино-Балкарии.

Архип Куинджи. Эльбрус вечером. 1898-1908

Такие значительные денежные средства планируется направить на обустройство порядка тридцати километров горнолыжных трасс. Будут установлены системы искусственного снегообразования и освещения, а также построен многофункциональный парковочный комплекс на поляне Азау.

Только в текущем году в Приэльбрусье будет потрачено около 800 миллионов рублей на развитие инфраструктуры курорта. За 2015 год были реализованы проекты по строительству третьей очереди канатной дороги на Эльбрус, которая стала самой высокой в Европе. Кроме того, реконструированы две горнолыжные трассы протяженностью около трех километров.

Напомним, высокогорный курорт «Эльбрус-Безенги» рассчитан на 29 тысяч посетителей в день. Он займет площадь в 320 кв. км, протяженность лыжных трасс составит 170 км, площадь спусков — 1360 га. Предполагается построить 30 подъемников производительностью 61 500 чел/час и гостиницы на 14 450 мест.